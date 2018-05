Wildvreemde staat met koevoet in slaapkamer van Rotterdamse vrouw

Een indringer heeft een 29-jarige vrouw uit Rotterdam de schrik van haar leven bezorgd. De wildvreemde man stond dinsdagochtend met een koevoet in zijn hand in haar slaapkamer.

De vrouw lag nog half te slapen in haar woning aan de Mathenesserdijk, maar was bij het zien van de man meteen klaarwakker. Ze riep haar huisgenoot en daar schrok de indringer van.

Hij stamelde dat hij alleen maar een slaapplaats zocht. Terwijl de ene huisgenoot hem aan de praat hield, belde de ander de politie.

Agenten hielden de 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Een slaapplek is dus gevonden: in de cel.