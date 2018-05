Stadswinkel Coolsingel in oude glorie hersteld

Na een jaar lang klussen en verbouwen gaat maandag de stadswinkel in het centrum van Rotterdam weer open. De inrichting van de winkel in het monumentale stadhuis is in overeenstemming gebracht met hoe de architect het honderd jaar geleden bedoelde. Daarnaast is het servicepunt makkelijker toegankelijk en langer open.

De stadswinkel aan de Coolsingel is de grootste van Rotterdam en telt 80 balies. Die waren weggestopt aan de zijkanten van de stadswinkel, maar staan nu het centrum van de ruimte.

“We zijn weer teruggegaan naar het idee van Henri Evers, de architect van het oorspronkelijke stadhuis. Hij had de ambtenaren in het midden gezet en het publiek in de galerijen.”, legt projectleider Léon Wielaard uit.

De ruimte is door de verbouwing ook veel lichter geworden en heeft meerdere toegangen. Dat maakt ook dat het servicepunt makkelijker toegankelijk is. Ook nieuw is dat de stadswinkel langer open is.

Kostenplaatje

Aan de verbouwing hangt een prijskaartje van 8 miljoen euro. Wielaard: "Veel geld zit 'm in het opschonen van het monument. Het is heel veel handwerk, echt mensenwerk."

Voor het herstel van de bekende stadswinkel is historisch onderzoek gedaan. Zo zijn onder meer kleuren en patronen in de muur teruggebracht in oorspronkelijke staat.

De vernieuwde stadswinkel opent maandag 14 mei om 13.00 uur de deuren. In eerste instantie kunnen Rotterdammers hier terecht met vragen over burgerzaken en belastingen, later dit jaar zullen onder meer het Jongerenloket en het Werkplein zich ook vestigen in de stadswinkel.

"Er zit hier heel veel dienstverlening op één locatie", zegt Annemarie de Rotte van de gemeente Rotterdam. "Dat is voor Rotterdam uniek."