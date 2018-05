Metaalbedrijven vrezen komst nieuwe wijk langs Kralingse Bos

Bedrijven aan de Boezembocht in Rotterdam voorzien problemen als de gemeente de bouw van de wijk Nieuw Kralingen doorzet. De geplande huizen komen aan de rand van het Kralingse Bos, op een steenworp afstand van de bedrijven.

Onder de bedrijven zijn twee metaalverwerkers. Die maken veel lawaai. Lion Metals en Forest Warehouse & Processing zijn daarom bang dat de bewoners van de nieuwe wijk steen en been gaan klagen.

Ook denken de bedrijven dat het door de nieuwe wijk veel drukker wordt op de Boezembocht, waardoor ze slechter bereikbaar zullen zijn.

De Stichting Verenigde Bedrijven van de Boezembocht heeft alle partijen in de Rotterdamse gemeenteraad uitgenodigd om volgende week zelf te komen kijken aan de Boezembocht.

Nu liggen de dichtsbijzinde huizen nog 450 meter bij de metaalbedrijven vandaan. Als er niets aan de bouwplannen verandert, wordt dan straks dertig meter, laat de stichting weten.

Hoge inkomens

De nieuwe wijk telt zo'n achthonderd huizen en komt aan de rand van het Kralingse Bos . De gemeente mikt op belangstelling van senioren en gezinnen met hogere inkomens. De huizenprijzen beginnen bij drie ton.

De projectontwikkelaars denken dat de huizen in de toekomstige wijk Nieuw Kralingen best zodanig kunnen worden geïsoleerd dat de bewoners geen last hebben van de herrie. De bedrijven geloven daar niets van.

Niet alleen willen ze daar de gemeenteraad ter plekke van overtuigen. Ze hebben ook inspreekrecht gevraagd tijdens de vergadering van de Tijdelijke commissie voor de Ruimtelijke Ordening volgende week woensdag.