Karami over stap naar Vitesse: 'Kijken waar mijn plafond ligt'

Khalid Karami trekt na vijf jaar de deur achter zich dicht bij Excelsior. De rechtsachter maakt komend seizoen de overstap naar Vitesse. Een stap omhoog erkent hij zelf ook: 'Ik wil kijken waar mijn plafond ligt.'

Karami kijkt tevreden terug op zijn tijd bij de Rotterdammers, maar heeft ook veel zin in zijn nieuwe avontuur. "Ik heb hier vijf mooie jaren hier gehad en heb ook veel te danken aan Excelsior. Ik wil kijken waar mijn plafond licht in Nederland. Kijken hoe ver ik kom. Als de koek op is kijk je verder, maar voor mijn gevoel was die nog niet op. Vandaar dat ik nog een jaar bij Excelsior ben gebleven om vervolgens wel de stap te maken."

De verdediger had naar eigen zeggen meerdere opties, maar zijn gevoel leidde hem naar Vitesse. "Ik heb veel gesprekken gehad met Vitesse, ze hebben veel tijd in me gestopt en waardering uitgesproken naar mij toe. Dat was de sleutel dat ik voor Vitesse heb gekozen. Het gevoel zat gewoon goed. Ik ben blij dat ik deze stap kan maken."

Karami hoopt vanzelfsprekend dat hij zich in het elftal kan spelen bij Vitesse. "Je begint weer op nul, je moet jezelf weer in een elftal knokken. Als het goed uitpakt, pakt het goed uit. Zo niet daar leer je dan weer van. Ik zie het wel. Ik maak weer een frisse start en heb een nieuwe uitdaging en een andere omgeving. Dat had ik wel nodig."

Bekijk het volledige interview met Karami hierboven. De verdediger verteld onder meer over zijn gevoel bij Vitesse en zijn band met Jeffry Fortes en Stanley Elbers.