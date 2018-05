Deel dit artikel:











Blauwalg in de Binnenmaas Foto: ANP / Lex van Lieshout

In het water van de Binnenmaas in de Hoeksche Waard zit blauwalg. Er geldt een negatief zwemadvies. Ook in Plas Wevershoek bij Ridderkerk zijn de ziekmakende bacteriën gevonden.

Wie zwemt in water met blauwalg kan last krijgen van huidirritatie, hoofdpijn, oorpijn, keelpijn, misselijkheid, diarree, koorts en zere ogen. Eerder werd een negatief zwemadvies afgegeven voor de Bernisse bij Zuidland en de Krabbeplas Zuidzijde in Vlaardingen. Dit advies geldt nog steeds.