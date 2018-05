Stolpersteine voor twee Schiedamse verzetsstrijders

De wijk Schiedam-Oost is vanaf maandag 39 Stolpersteine rijker. Bijzonder is dat dit jaar twee verzetsstrijders worden herdacht met een gedenksteen.

"De herdenkingsstenen zijn bij het publiek bekend als bestemd voor Joodse slachtoffers, maar ook andere slachtoffers worden er mee herdacht", zegt Peter Groeneweg van de organisatie Stolpersteine Schiedam.

Knokploeg

De verzetsstrijders zijn de 21-jarige Ary Bubberman en zijn vader 52-jarige Cornelis Bubberman. Ary was lid van een knokploeg en repareerde wapens die de Engelsen met wapendroppings uit vliegtuigen gooiden.

Cornelis was dierenarts in Schiedam en gaf vele joden een schuilplaats in zijn huis aan de Francois Haverschmidtlaan.

Wapens

Ary maakte de gedropte wapens - die vaak beschadigd waren na de val - schietklaar. Hij bewaarden ze stiekem op de zolder van de buren. Dat huis was gevorderd door de Duitsers, maar de zolder was verzegeld omdat de spullen van de oorspronkelijke bewoners er lagen opgeslagen. Via een gat in de muur verschafte Ary zich toegang en bewaarde daar de wapens.

Adressenlijst

Eenmaal schietklaar bracht Ary het schietgerei naar een boot op de Kralingse Plas, die als depot diende. Hij viel in handen van de Duitsers toen de boot werd ontdekt en de Duitsers een adressenlijst vonden van alle knokploegleden.

"Heel dom natuurlijk om daar een lijst te bewaren", zegt Frans, de broer van de verzetsstrijder. "Maar ja, ze waren jong en onervaren."

Frans wist waar Ary mee bezig was, maar zijn vader had geen idee van de verzetsactiviteiten van zijn oudste zoon. Het hele gezin werd gevangen genomen in Scheveningen. Daarna weden de mannen uit het gezin op transport gezet naar het concentratiekamp Neuengamme in Duitsland.

Ary en Cornelis overleefden het concentratiekamp niet. De jonge Frans (destijds 16 jaar) weet te ontkomen door uit de trein te springen.

Dankbaar

Frans is inmiddels 95 jaar. Hij zal maandag bij de herdenking aanwezig zijn. "Ik voel me dankbaar. Ik zie het als een ode aan mijn vader. Ik had niet gedacht dat ik dit bij leven nog zou meemaken."

De onthulling van de twee Stolpersteine vindt plaats op maandag 14 mei om 10:00 uur. De 14e is niet toevallig. De datum van het Rotterdamse bombardement is bewust gekozen, omdat Joodse slachtoffers hun winkels en woningen in Rotterdam kwijtraakten. Veel van hen vestigden zich daarna in Schiedam.