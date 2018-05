Vluchtelingen blazen weggeknipte fietsen nieuw leven in

In Delfshaven nemen de vluchtelingen de fietsen in ontvangst

Weggeknipte fietsen krijgen een tweede leven in Rotterdam-Delfshaven. Bij het project Fix N Fiets mochten vluchtelingen woensdag door hun zelf opgeknapte fietsen in ontvangst nemen.

De fietsen werden door verschillende woningbouwverenigingen gedoneerd aan het project en vervolgens vrijwillig opgeknapt door de vluchtelingen. Als dank mochten ze de fietsen zelf houden. Op een fietsparcours aan de Van Helmontstraat in Delfshaven krijgen de vluchtelingen woensdagmiddag fietsles.

Die les was in de meeste gevallen nauwelijks nodig; veel deelnemers redden zich prima op het zadel. De 26-jarige Daniël, die drie jaar geleden vluchtte uit Eritrea en sindsdien in Nederland woont, rijdt lachend en zwaaiend een paar rondjes over het opgezette parcours.

Het fietsen is voor hem een eitje. De overige vluchtelingen maken om de beurt een ritje op hun nieuwe fiets: elk rondje gaat gepaard met enthousiast geklap en gejuich.

Fix N Fiets

Het project Fix N Fiets is een samenwerking tussen meerdere organisaties, waaronder VluchtelingenWerk Rotterdam en Stichting DC Community Market.

''We zijn samen met de statushouders fietsen op gaan knappen,'' legt mede-organisator Dennis Terlouw uit tijdens de fietsles. ''Met z'n allen wordt dat opgeknapt, door een week heen, en af en toe in het jaar hebben we dit soort uitdeeldagen.''

Het hebben van een fiets is voor veel vluchtelingen erg belangrijk, meent Terlouw. ''Ze zijn gelijk mobieler; ze kunnen naar werk en naar school,'' vertelt hij. Ook op financieel gebied heeft het voordelen. ''De vluchtelingen hoeven niet meer een kaartje te kopen voor metro.''

Hierdoor draagt een fiets volgens Terlouw voor een groot deel bij aan integratie. ''Nederland is een fietsland. Wil je integreren, moet je een fiets hebben,'' lacht hij.