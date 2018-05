Inspectie ziet verbeteringen bij Careyn

Ouderenzorgorganisatie Careyn is op de goede weg, oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie gaf de zorginstelling eerder twee keer een tik op de vingers. Maar omdat Careyn nu enkele verbeteringen heeft doorgevoerd, heeft de inspectie een deel van een berisping ingetrokken.

De inspectie zag in 2016 en 2017 ernstige tekortkomingen op meerdere locaties van Careyn, waaronder de Torenhoeve in Hellevoetsluis, de Plantage in Brielle en Hart van Zuidland .

Niet elke cliënt bleek een compleet dossier te hebben. Ook de inzet van de medewerkers kon beter en het controleren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg liet te wensen over.

Careyn kreeg daarop tot twee keer toe een berisping van de inspectie. De tweede keer was in november 2017. Toen is afgesproken dat er in april al het nodige moest zijn verbeterd. Dat is gelukt, zegt de inspectie.

Careyn heeft de dossiers inmiddels overal op orde. Ook hebben medewerkers meer tijd voor het schrijven van rapporten en een overdracht.

De komende maanden moet de zorginstelling ook de rest van de tekortkomingen aanpakken. Of Careyn daarin op alle locaties slaagt, bekijkt de inspectie in november.