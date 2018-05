Boedapest krijgt kloon Rotterdamse Erasmusbrug

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest verrijst een nieuwe brug die als twee druppels water lijkt op de Erasmusbrug in Rotterdam. De overeenkomsten zijn niet toevallig: de brug is ontworpen door Ben van Berkel, die ook tekende voor het Rotterdamse stijlicoon.

Verschillen zijn er ook. In tegenstelling tot de Rotterdamse versie krijgt de Hongaarse brug twee witte pijlers. De lengte van de tuibrug over de Donau is met zijn 220 meter bijna 200 meter korter dan de Rotterdamse brug.

Van Berkel deed met zijn ontwerp mee aan een wedstrijd die was uitgeschreven door de stad Boedapest. Er deden 17 ontwerpers mee.

De Hongaarse Erasmusbrug telt vier rijstroken, twee trambanen en paden voor fietsers en voetgangers. Wie over de brug reist heeft een prachtig uitzicht over het zuiden van Boedapest.

Lyrisch

De jury is lyrisch over het ontwerp van de dubbele tuibrug: "Dit is precies het soort oplossing dat de stad nodig heeft om het hart van Boedapest zuidwaarts uit te breiden."