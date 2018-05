Ernstig ongeluk op N209

Op de N209 bij Bergschenhoek zijn drie auto's op elkaar gebotst. Zeker twee mensen hebben bekneld gezeten, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. In totaal zijn vijf mensen gewond geraakt, van wie twee zwaargewond.

In een van de auto's zat een jongetje met zijn ouders. Een van hen is met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Hoe de andere slachtoffers eraan toe zijn, is niet duidelijk. Ook is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De weg was in beide richtingen dicht ter hoogte van Bergschenhoek en ging rond 23:00 uur weer open.