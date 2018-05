Hollies-drummer verrast presentator Ruud de Boer

Presentator Ruud - hier zijn de Hollies - de Boer krijgt nietsvermoedend Bobby Elliot aan de lijn. De drummer van The Hollies heeft een boek geschreven en wil daar graag over vertellen. Kijk wat er gebeurt.

"This is a complete surprise for me", weet Ruud nog uit te brengen. Hij denkt dat hij gewoon een van de vele bellers aan de lijn heeft die gebruik maken van de open microfoon op woensdagavond.

Maar het is de drummer van de legendarische Britse band The Hollies die regelmatig worden aangekondigd door Ruud. Bobby Elliot heeft zojuist de laatste hand gelegd aan zijn autobiografie 'It ain't heavy, it's my story'.