Hoeksche ijsjes dankzij jonge boerin uit Maasdam

Ze is nog maar 21 jaar en start nu al haar eigen boerenonderneming: Petra Commijs uit Maasdam. Binnen de veehouderij van haar ouders zet ze ‘Hoeksche Zuivel’ op, een nieuwe productielijn met onder meer yoghurt, boter en ijs.

Tijdens ‘ Toer langs de boer ’ op Hemelvaartsdag lanceert Petra de eerste producten. Bezoekers kunnen dan een kijkje nemen op de boerderij en proeven.

Petra zit nu in het derde jaar van haar studie Dier- en Veehouderij. Ze weet al van kinds af aan dat ze in het familiebedrijf wil werken, maar zocht wel naar een manier om dat commercieel aantrekkelijk te maken. Dit ook met het oog op de lage melkprijzen.

“IJs is dan een hele lekkere toevoeging en je trekt mensen naar je bedrijf”, legt de ambitieuze boerin uit. “We werken aan een winkeltje bij de boerderij. En ook bij lokale ondernemers is Hoeksche Zuivel straks te koop.”

Druk heeft Petra het wel, want haar studie vraagt veel tijd en het werken op de boerderij ook. “Dat hoort erbij en dat is ook helemaal niet erg. Het is wat ik het liefste doe en waar ik voor opsta. Dit is echt waar mijn passie ligt.”