NIDA: 'Debat over optreden politie op Twitterfilmpje' NIDA DENK

NIDA in Rotterdam zet vragen bij de professionaliteit van de politie in de stad. Aanleiding zijn beelden op Twitter waarop te zien is hoe agenten een man met veel geweld in de kraag grijpen. NIDA wil snel een debat.

Het filmpje is woensdag is geplaatst. Degene die de beelden heeft gemaakt schrijft dat de politie de man te lijf gaat nadat hij kritiek zou hebben geuit. Ook fractievoorzitter Stephan van Baarle van DENK heeft veel vragen bij het filmpje. Hij wil opheldering van burgemeester Aboutaleb. De politie laat in een reactie op Joop.nl weten dat de agenten de man aanpakten omdat hij zich verzette. "Het optreden van de politiemensen is zoals gebruikelijk gemeld en wordt getoetst."