Rotterdamse Mariniers roeien traumatische stress uit met roeien

De derde editie van de roeisloepenwedstrijd door (ex)mariniers vindt zaterdag plaats. Om 13.25 uur zal burgemeester Aboutaleb van Rotterdam het startschot geven. De race wordt gehouden om het Duitse bombardement van 14 mei 1940 te herdenken en er wordt geld ingezameld voor hulp aan mariniers die met PTSS te kampen hebben. Woensdag was er een laatste training van Marinierssloep 'De Zwarte Duivels'.

Zaterdag moet er 16,65 kilometer worden afgelegd door de leden van de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC), die met 7 sloepen aan de start zullen verschijnen.1665 was ook het oprichtingsjaar van het Korps Mariniers. Alles staat ook in het teken van de monstertocht die in september gemaakt zal worden. Dan vertrekt de groep vanuit Vlissingen om 150 kilometer verder in Rotterdam te finishen tijdens de Wereldhavendagen 2018.

Posttraumatische Stressstoornis

De roeiende mariniers en ex-mariniers steunen met hun acties collega's die te kampen hebben met PTSS, een posttraumatische stressstoornis. Met het ingezamelde geld worden bijvoorbeeld hulphonden aangeschaft die door hun uitgebreide training zo'n 15-duizend euro kosten en een positief effect hebben op het leven met PTSS. Zo'n 5 tot 10 procent van de (ex)mariniers heeft last van de psychische aandoening.

Twee sloepen die zaterdag meedoen worden bemand door mariniers met PTSS, politiemensen met PTSS óf door collega's met verslavingsproblematiek. Uit de rest van het land doet een groot aantal sloeproeiverenigingen mee om van de Memorial Regatte een echte race te maken. Naar verwachting zullen twintig boten meedoen op de Maas.

'De Zwarte Duivels'

De training van De Zwarte Duivels woensdagavond verliep naar wens onder prima condities. De naam van de sloep is ontleend aan de mariniers die in 1940 een bikkelharde strijd voerde tegen de Nazi's bij de Willemsbrug. De Duitse bezetter gaf de moedig strijdende mariniers de bijnaam 'De Zwarte Duivels'.

De boten vertrekken zaterdag in het Boerengat aan de Admiraliteitskade in Rotterdam. De race gaat via de Erasmusbrug, Katendrecht, Rijnhaven, Koningshaven onder De Hef door naar het Zuiddiepje. Bij de haven van IJsselmonde steken de roeiers de Maas over en gaan ze via de Van Brienenoordbrug terug naar het Boerengat. De winnende sloep wordt daar tegen 15.00 uur verwacht. De Marinierskapel zal het slotstuk verzorgen aan de Admiraliteitskade in Rotterdam.