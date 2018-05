Luchtpark Hofbogen opent begin juni

Veel mensen hebben er reikhalzend naar uitgekeken en over drie weken is het zover: Luchtpark Hofbogen in Rotterdam gaat op 1 juni open. Het park op de Hofbogen bij Station Hofplein is vanaf dan iedere dag open van 10:00 uur tot zonsondergang.

Iedereen kan via de Luchtsingel en de ingang aan de Heer Bokelweg het park in. "Bezoekers kunnen dan in het gras loungen, picknicken, op één van de vijftig kunstschapen zitten of wandelen in de tuin", zegt Addy van der Knaap, directeur van de Hofbogen. "En dit alles onder het genot van een magnifiek stedelijk uitzicht."

New York

Het dak van de Hofbogen is met 1,9 kilometer het langste dak van Nederland, zegt de organisatie.

Buurtbewoners zagen het wel zitten om op het oude traject van de Hofpleinlijn een park te maken. Het is een idee naar de High Line in New York, een park dat ook is aangelegd op een oude goederenspoorlijn.