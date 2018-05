Ongeluk N209 Bergschenhoek eist alsnog leven

Een van de mensen die woensdagavond gewond raakten bij het ongeluk op de N209 in Bergschenhoek, is overleden. Het gaat om een 44-jarige vrouw uit Bergschenhoek.

In haar auto zaten ook twee jongens van 10 en 14 jaar, zegt de politie. Beiden raakten gewond. Een van hen is er ernstig aan toe.

Inhalen

Het ongeluk gebeurde rond 18:15 uur. Een 64-jarige man uit Rotterdam botste frontaal op de auto van de slachtoffers toen hij aan het inhalen was.

Door onbekende oorzaak verloor hij de macht over het stuur, schoot hij door de middenberm en kwam hij op de verkeerde rijbaan terecht.

Spoedtransport

De vrouw en de jongens in de andere auto raakten zwaargewond en werden met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de vrouw aan haar verwondingen.

De man die aan het inhalen was, is ook gewond geraakt. Hoe hij eraan toe is, is onbekend.