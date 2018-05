Vernieuwd kunstfestival Route du Nord strijkt neer in Rotterdam

Rotterdam-Noord is dit hemelvaartweekend weer in de ban van kunst. Het festival Route du Nord is na elf jaar in een nieuw jasje gestoken.

Het opvallendste nieuwe element is dat Route du Nord niet meer verspreid over de stad is. Waar je hiervoor letterlijk een route door het Oude Noorden moest afleggen om alle kunst te zien, is alles nu samengebracht op een locatie in het Zomerhofkwartier.

"Maar de naam past nog wel", verzekert organisator Eddy Kaijser. "We zitten in een heel grote ruimte met allemaal verdiepingen en kelders. Het is dus wel een hele route nog."

Hartritmetekeningen

Liefhebbers kunnen zich tot en met zondag laven aan livemuziek, beeldende kunst en performance theater. Een van de installaties is die van kunstenaar Rogier Arents.

Hij maakt tekeningen op basis van hartritmes. "Mensen worden op een machine aangesloten en die volgt het hartritme. Vervolgens zet hij de lijnen om in kunst", vertelt Kaijser.