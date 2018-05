Deel dit artikel:











Boek over Feyenoord-iconen Moulijn, Van der Gijp en Schouten gepresenteerd Kraan, het boek van Jan D. Swart over Feyenoord-iconen Coen Moulijn, Cor van der Gijp en Henk Schouten

In De Ballentent in Rotterdam is woensdag Kraan van schrijver Jan D. Swart gepresenteerd. Het boek gaat over de Feyenoord-iconen Coen Moulijn, Cor van der Gijp en Henk Schouten, die alle drie een belangrijke rol speelden in de succesvolle jaren '50 en '60 van de Rotterdammers en De Kuip vol begon te stromen. "Toen ging de paling lopen", aldus de auteur.

"Deze verhalen zijn voor veel mensen vervlogen, maar die heb ik in mijn hoofd opgeslagen. Ik vond dat het tijd was om al die verhalen samen te vatten", vertelt Swart, die Moulijn, Van der Gijp en Schouten vaak interviewde. Vorige maand overleed Schouten op 86-jarige leeftijd. Swart moest, zoals hij zelf zegt, tempo maken om het boek af te maken: "Het is jammer dat ik het net niet gehaald heb. Maar ik ben tevreden dat hij de tekst gelezen heeft." Aanstaande maandag zie je op TV Rijnmond een reportage over deze boekpresentatie in Sportclub Rijnmond. De uitzending begint rond 17:20 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald.