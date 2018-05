Stappen en trappen door de mooie natuur in de Alblasserwaard

Stappen en trappen door de mooie natuur in Alblasserwaard

De wegen rond Hoornaar zijn deze dagen gevuld met fietsers en wandelaars. Voor de 22ste keer wordt het fiets- en wandelevenement Stap en Trap georganiseerd. Volgens de organisatie stonden zo'n 2 duizend mensen aan de start.

"De Alblasserwaard is zo ongelofelijk mooi in deze tijd. Het fluitenkruid, de bloemen langs de kant. Prachtig!", zegt een van de deelnemers donderdagochtend vroeg.

Voor de meeste wandelaars is het evenement een oefening in aanloop naar de Nijmeegse Vierdaagse over twee maanden. Tot en met zaterdag kunnen er afstanden worden gelopen tussen de 5 en 40 kilometer.

"Het zijn ideale dagen om op te bouwen", zegt een drietal dat samen loopt. "We lopen de hele winter, maar nu zetten we een tandje bij."

Vogeltjes en rust

De 75-jarige Dirkje Meijer 'traint' voor haar 24ste Nijmeegse Vierdaagse. Heerlijk vindt ze het om in de natuur te wandelen. Hoewel ze opgroeide in Schiedam wil ze het platteland nooit meer inruilen.

"Heerlijk de rust", zegt tevreden. "De vogeltjes om je heen. Ik ga het liefst vroeg weg, dan hoor je de vogels nog. Twee uur later zijn ze alweer uitgepiept en zitten ze op het nest."

Meijer hoopt volgend jaar haar 25ste Vierdaagse uit te lopen. De lauwerkrans is haar ultieme doel. "Ik ga het afkloppen, maar ik heb elk jaar goed doorstaan. Vorig jaar had ik voor het eerst twee blaren op mijn kleine teen op de laatste dag. Maar het lopen, ik geniet ervan!"