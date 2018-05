Foodtrucks strijken neer in Dordrecht en Rotterdam

Wie houdt van een lekker hapje eten in de buitenlucht zit de komende dagen goed in de regio. Het Rotterdamse Vroesenpark en het Dordtse Weizigt Park zijn dit hemelvaartweekend weer het toneel van foodtruckfestivals.

In Rotterdam wordt voor de vierde keer TREK gehouden. Tientallen foodtrucks staan in het park om bezoekers te voorzien van eten en drinken uit alle windstreken. Regionale artiesten zorgen ondertussen voor livemuziek en theatervoorstellingen.

In Dordrecht zijn voor de derde keer de foodtrucks van Lepeltje Lepeltje neergestreken. Naast eten is er ook muziek en een speciaal programma voor kinderen. Verder is er een markt met vintage spullen, kleding, streekproducten en kunst.

TREK en Lepeltje Lepeltje duren nog tot en met zondag.