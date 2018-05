Jalink: 'Alles mag bij FC Dordrecht, ander verhaal bij Sparta'

Nico Jalink kijkt met veel belangstelling naar het nacompetitieduel tussen FC Dordrecht en Sparta. De oud-verdediger, die tegenwoordig werkzaam is als assistent-coach van Jong Sparta, speelde in zijn carrière voor beide ploegen. Maar hij zal donderdagmiddag voor de Kasteelclub zijn.

"Het blijft spannend. Dit zijn wedstrijden op zich. Dat hebben we een paar jaar geleden al meegemaakt", zegt Jalink, die van mening is dat van FC Dordrecht niets wordt verwacht. "Er mag alles bij FC Dordrecht. Voor Sparta is het een ander verhaal."

De voormalig verdediger denkt dat het 5-2 verlies tegen Heracles Almelo juist een positief effect heeft op de spelers van Sparta: "Nu staat iedereen met beide benen op de grond. Het gaat nu beginnen."

Wat Jalink nog meer te vertellen had over FC Dordrecht-Sparta, hoor je in het bovenstaande interview met Ruud van Os.