Sparta in krankzinnige slotfase naar de winst tegen FC Dordrecht

Het eerste nacompetitieduel tussen FC Dordrecht en Sparta is donderdag geëindigd in een zege voor de Rotterdammers (1-2). De matige wedstrijd kende een spectaculair slotstuk, waardoor de Kasteelclub komende zondag een voorsprong tegen de Schapenkoppen mag verdedigen.

De eerste grote kansen van de wedstrijd waren voor Sparta. Eerst was het Robert Mühren die op het doel van FC Dordrecht mocht uithalen. Omdat keeper Menno Bergsen die bal niet goed kon keren, kreeg Stijn Spierings van dichtbij een herkansing. Maar hij trof de lat. In de tiende minuut was het wel raak voor de Rotterdammers. Loris Brogno rondde een fraaie aanval van Fred Friday en Spierings uiteindelijk af (0-1).

Na het openingsdoelpunt van Sparta viel het aantal kansen voor beide teams tegen. Pas in de laatste minuut van de eerste helft werd FC Dordrecht gevaarlijk. Gustavo Hamer zag zijn vrije trap gekeerd worden door doelman Roy Kortsmit, die zijn geblesseerde Duitse collega Jannik Huth moest vervangen.

Bizarre slotfase

FC Dordrecht kwam in de tweede helft goed uit de kleedkamer. De Schapenkoppen kregen via Denis Mahmudov een aantal goede mogelijkheden om gelijk te maken, maar de aanvaller was niet goed in de afwerking. Sparta kon in het tweede bedrijf in aanvallend opzicht weinig brengen. Jafar Arias zag zijn schot (vanuit buitenspelpositie) nog gepakt worden door Kortsmit.

Het spektakel werd echter voor het laatst bewaard. Eerst was het Stijn Spierings die van ver de bal op een schitterende manier in het doel schoot. Wel in eigen doel. Bij deze treffer leek Kortsmit ook niet vrijuit te gaan (1-1). Maar Sparta zou uiteindelijk de wedstrijd nog naar zich toe trekken. Robert Mühren zorgde met zijn goal na een assist van debutant Dervisoglu voor de ontsnapping (1-2).

FC Dordrecht - Sparta 1-2 (0-1)

10' 0-1 Loris Brogno

89' 1-1 Stijn Spierings (eigen doelpunt)

90' 1-2 Robert Mühren

Opstelling FC Dordrecht: Bergsen; Stankov, Breedijk, Amevor, Delorge (78' Bannani); Bakker (85' Boumediene), Hamer, Kok, Calcan; Mahmudov, Arias

Opstelling Sparta: Kortsmit; Floranus, Fischer, Vriends, Nelom; Duarte, Mühren, Sanusi; Brogno (58' Verhaar), Friday (58' Dervisoglu), Spierings