Advocaat over ontsnapping Sparta: 'Winst het enige positieve' Dick Advocaat

Sparta ontsnapte donderdag met het doelpunt van Robert Mühren in de laatste minuut van het duel tegen FC Dordrecht (1-2). Daardoor heeft de Kasteelclub alles in eigen hand voor de terugwedstrijd in de tweede ronde van de nacompetitie, maar trainer Dick Advocaat is desondanks ontevreden over zijn ploeg.

"Het was een matige vertoning van mijn ploeg, het enige positieve is dat we winnen" briest De Kleine Generaal. "We moeten een wedstrijd makkelijker naar onze hand zetten, maar daar hebben we toch moeite mee." Advocaat zag Sparta op de Krommedijk goed wegkomen. "Uitwedstrijd winnen is belangrijk. Nu moeten we het thuis afmaken." Het volledige televisie-interview met Advocaat komt later online.