Protestmars Marokkanen in centrum Rotterdam

Marokkaanse Nederlanders houden zaterdag weer een mars door het centrum van Rotterdam. Ze eisen betere omstandigheden in het noorden van Marokko.

De mars begint om 14:00 uur op het Schouwburgplein. Daar houden meerdere mensen een toespraak. Daarna lopen de deelnemers aan de protestmars een stuk door het centrum.

In het Rif-gebied is het al langer onrustig. Veel Riffijnen vinden dat de Marokkaanse overheid te weinig geld steekt in het gebied. Ook is er veel corruptie en werkloosheid.

Twee jaar sloeg de vlam in de pan na de gewelddadige dood van een visverkoper. Agenten hadden zijn handelswaar in een vuilniswagen gekieperd. Toen hij wilde redden wat er te redden viel werd hij door het persmechanisme in de wagen vermorzeld.