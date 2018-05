Deel dit artikel:











Cricket: eerste nederlaag Sparta, Excelsior '20 deelt koppositie Cricket

De cricketers van Sparta hebben donderdag de eerste nederlaag van het seizoen in de topklasse geleden. HBS was in Capelle aan den IJssel met 160 runs (all out) te sterk. De promovendus kon daar slechts 61 runs (all out) tegenover stellen en heeft na twee duels twee punten.

Excelsior '20 pakte tegen VRA de eerste thuisoverwinning van het seizoen. De Schiedammers wonnen met drie wickets (177 runs, 7 out), tegenover 176 runs (all out) van het bezoekende team uit Amsterdam. Excelsior '20 deelt nu de koppositie met Dosti. Beide ploegen hebben na twee duels vier punten. VOC en Punjab zegevierden ook. De eerstgenoemde ploeg deed dat op bezoek bij HCC in Den Haag met 206 runs (9 out), terwijl de thuisploeg all out had bij 127 runs. Punjab sleepte de zege binnen op het terrein van ACC in Amsterdam: 205 runs (2 out) tegen 204 runs (6 out). Beide teams hebben, net als Sparta, twee punten.