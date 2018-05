Een tankstation in het noorden van Rotterdam is donderdagmiddag uit voorzorg gesloten na problemen met de luifel. De overkapping van het Shell-station aan de Abraham van Stolkweg begon bol te staan.

De brandweer controleerde eerst of er water op de luifel stond. Maar uiteindelijk bleek dat de houtconstructie niet in orde was.

Daarop is het tankstation gesloten. Shell moet nu de luifel repareren. Wanneer het tankstation weer open kan is niet bekend.