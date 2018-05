Deel dit artikel:











Drie kinderen gewond bij brand in IJsselmonde Foto: MediaTV

De brandweer heeft bij een brand in een flat in Rotterdam-IJsselmonde een kind van een balkon gered. Het jongetje had brandwonden opgelopen. Ook twee andere kinderen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur brak even voor 20:30 uur uit op de derde etage van de portiekflat aan de Grienderwaard. Een van de kinderen wist zijn broertje door het raam op het balkon te krijgen. Daar heeft de brandweer hem met een hoogwerker vanaf gehaald. Buurtbewoners brachten de andere twee kinderen in veiligheid. Alle drie bleken ze brandwonden te hebben. Ze zijn behandeld door personeel van de traumahelikopter en daarna naar het Maasstadziekenhuis gebracht. De kinderen waren alleen thuis op het moment dat de brand uitbrak. De brandweer kwam met veel materieel ter plaatse. Na een half uur had de brandweer het vuur onder controle. Omliggende woningen zijn even ontruimd geweest, maar konden al snel weer worden vrijgegeven. De bewoners van de flat waar de brand uitbrak, kunnen vannacht niet thuis slapen, verwacht de brandweer.