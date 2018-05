Deel dit artikel:











Kinderen gered uit brandende flatwoning in IJsselmonde Foto: MediaTV

Bij een brand in een flat in Rotterdam-IJsselmonde zijn donderdagavond drie kinderen gewond geraakt. De brandweer kon twee van hen van het balkon redden, de andere werd door een buurtbewoner in veiligheid gebracht.

Het vuur brak even voor 20:30 uur uit op de derde etage van de portiekflat aan de Grienderwaard. Op dat moment waren de kinderen van 14, 12 en 2 alleen thuis. Een van de oudere kinderen wist met de jongste door het raam op een balkon te komen. Daar heeft de brandweer hen met een ladder vanaf gehaald. Het derde kind is door een buurtbewoner in veiligheid gebracht. De kinderen hebben brand- en snijwonden opgelopen. Ze zijn behandeld door personeel van de traumahelikopter en daarna naar het Maasstadziekenhuis gebracht. De brand was binnen een half uur onder controle. Omliggende woningen zijn even ontruimd geweest, maar konden al snel weer worden vrijgegeven. De bewoners van de flat waar de brand uitbrak, kunnen er voorlopig niet slapen, verwacht de brandweer. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie doet vrijdag onderzoek.