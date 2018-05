Deel dit artikel:











Spierings en Kortsmit verbaasd over bizarre eigen doelpunt Stijn Spierings ligt uitgesteld op de grond na zijn bizarre gelijkmaker (Bron: ANP - Dennis Wielders)

Het was een komisch en tevens bizar moment tijdens de wedstrijd FC Dordrecht-Sparta (1-2) in de nacompetitie. Stijn Spierings peerde de bal van ongeveer dertig meter prachtig in eigen doel, terwijl doelman Roy Kortsmit bij dit tafereel ook een opmerkelijke rol speelde. Na afloop van dit duel sprak RTV Rijnmond met beide hoofdrolspelers.

"Ik wilde die bal tegen een speler van FC Dordrecht aanschieten", begint Spierings. "De bal nam alleen een aanzienlijke snelheid aan en gaat over Kortsmit heen." De middenvelder wist niet wat hij zag. "Een beetje keeper neemt die bal met de borst aan", grijnst hij. "Dat zat er niet in. Het zag er vrij knullig uit. Ik kan er nu om lachen omdat we hebben gewonnen, maar dit is een ongelukkige samenloop van omstandigheden." 'Geleerd dat terugspeelbal niet gepakt mag worden'

Ook keeper Kortsmit wist niet wat hij meemaakte: "Ik had maar een halve seconde om na te denken. Ik ben achttien jaar keeper en heb geleerd dat ik een terugspeelbal niet met de handen mag pakken. Dat was de gedachte die ik meenam, dus probeerde ik de bal eruit te koppen. Je zag wat er uiteindelijk gebeurde." De doelman uit Hoek van Holland begrijpt zijn eigen manier van handelen. "Maar ik snap ook wel dat dit er raar uit ziet." Wat Spierings en Kortsmit nog meer te vertellen hadden over het vreemde eigen doelpunt en het eerste duel tussen FC Dordrecht en Sparta (1-2), zie je in de bovenstaande interviews met Dennis Kranenburg.