De Nooijer na FC Dordrecht-Sparta: 'In de tweede helft genoten'

Na afloop van de wedstrijd FC Dordrecht-Sparta (1-2) baalde trainer Gérard de Nooijer flink van de late nederlaag van de Schapenkoppen tegen de Kasteelclub. "Je moet na die bizarre goal de wedstrijd op slot gooien. Jammer dat Sparta nog wint", was de reactie van de Zeeuw bij RTV Rijnmond.

"We creëerden in de eerste helft weinig kansen, maar in de tweede helft heb ik genoten van mijn ploeg. Het publiek ook", vat De Nooijer de wedstrijd samen. Hij ziet, ondanks de nederlaag, zeker nog perspectief voor de return op Het Kasteel: "We zijn niet kansloos en gaan hard eraan werken nog om twee à drie goals te maken."

De Nooijer verwacht in de return een zelfde soort wedstrijd: "Ik hoop dat we iets beter voor de dag komen dan de eerste helft. Als we spelen zoals in de tweede helft, dan maken we een goede kans."

