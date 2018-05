Rotterdam Basketbal in tweede duel tegen Donar ruim onderuit

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft donderdagavond het tweede duel van de best-of-seven in de halve finale om de landstitel tegen Donar Groningen niet kunnen winnen. De Rotterdammers verloren met ruime cijfers van de regerend landskampioen in het Topsportcentrum: 85-114.

Al vanaf het begin van het duel zag het er niet naar uit dat de mannen van coach Armand Salomon konden stunten. De Groningers sloten het eerste kwart met 28-13 stand af, waarna Rotterdam Basketbal niet meer dichterbij kon komen. Alleen in het vierde en laatste kwart scoorden de Rotterdamse basketballers meer punten dan Donar.

Dinsdag verloor Rotterdam Basketbal op bezoek bij Donar, waardoor de stand in de best-of-seven-reeks na twee duels 2-0 in het voordeel van de Groningers is.