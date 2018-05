Deel dit artikel:











Autobrand in garage in woning Ouderkerk Foto: MediaTV

In Oudekerk aan den IJssel heeft donderdagavond een felle brand gewoed in een auto. Het voertuig stond geparkeerd in een garage in een woning aan het Ganzenhof.

De brand ontstond rond 23:00 uur door nog onbekende oorzaak. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. Het vuur was net na middernacht onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden.