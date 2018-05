Mossou en Everse te gast in FC Rijnmond

AD-Colomnist Sjoerd Mossou en Jan Everse zijn dit weekend te gast in FC Rijnmond. Vrijdag zit Mossou aan de desk en zondag schuift Jan Everse aan.

In FC Rijnmond zal er vrijdag en zondag uitgebreid worden teruggeblikt op de play-off wedstrijden tussen Sparta en FC Dordrecht.

Vrijdag zitten verder naast presentator Etienne Verhoeff eindredacteur Ruud van Os en verslaggever Sinclair Bischop aan tafel. Er is een reportage te zien van de eerste ontmoeting in de halve finales in de play-offs tussen FC Dordrecht en Sparta, die donderdag in 1-2 eindigde voor Sparta. Verder zullen de heren aan tafel het overige voetbalnieuws van de laatste week doornemen.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17.25 uur en wordt ieder uur herhaald.