Rijnmond Staat Stil: Over Jan Postema en het amateurvoetbal van lang geleden

In het radio-programma Rijnmond Staat Stil staat vrijdagavond vanaf 18:00 uur Jan Postema centraal. Het is deze week precies 20 jaar geleden dat de voormalig trainer van vele regionale amateurclubs op 75-jarige leeftijd overleed.

Jan Postema is de broer van tv-presentator Koos Postema. Als trainer werkte hij in de jaren 60 en 70 onder meer voor FC Vlaardingen, Steed Volharden en FC Ommoord. Postema werd geroemd om zijn enorme voetbal- én mensenkennis. Ook was hij als scout actief voor Excelsior. Hij overleed op 9 mei 1998.

De carriere van Jan Postema staat symbool voor het amateurvoetbal van die tijd. Zijn zoon Remco, Rob Jacobs en Emile Schelvis kunnen er smakelijk over vertellen. Het trio kwam deze week samen in restaurant La Salute in Hillegersberg om anekdotes op te halen. Het resultaat van die zeer geslaagde bijeenkomst hoor je vrijdag van 18:00 uur tot 19:00 uur op Radio Rijnmond in Rijnmond Staat Stil.