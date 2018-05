Stromae kiest opnieuw voor Rotterdamse student als model voor kledinglijn

Luziano in een shoot voor de Bijenkorf

Eén keer een fotoshoot met de zelfontworpen kleding van een wereldster is voor de meeste modellen een droom. Heritier Luziano mocht dat maar liefst twee keer. De 26-jarige student aan de Hogeschool Rotterdam poseerde voor de kledinglijn van de Belgische popster Stromae.

"Hij is gewoon een genius", zegt Heritier Luziano vol trots vrijdagmorgen op radio Rijnmond. Luziano werd in 2015 benaderd door het team van Stromae om één van de gezichten te zijn van de nieuwe kledinglijn van Mosaert (een anagram van de artiestennaam Stromae).

"Ze hadden modellenwerk van mij gezien via een fotograaf. Hij zag mijn foto’s en wilde me hebben." Dit jaar gebeurde dat dus opnieuw.



Op het moment dat hij gebeld werd voor de klus, reageerde Luziano gelaten. "Dat komt bij mij veel later, omdat het vaak ook anders kan lopen. Pas na de fotoshoot kwam het besef hoe gaaf dit was."

Eigenlijk wilde Luziano profvoetballer worden. Hij speelde voor RBC Roosendaal, FC Dordrecht en voor een aantal clubs in België. Toen hij keer op keer op straat aangesproken werd met een opmerking over zijn uiterlijk, besloot hij modellenwerk te gaan doen.

Luziano hoopt in de toekomst vaker te kunnen samenwerken met Stromae. "Dit is natuurlijk de tweede keer. Tijdens de eerste keer heb ik blijkbaar iets goed gedaan. Hopelijk wordt daar deze keer weer zo over gedacht."