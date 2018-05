Programma Andere Tijden laat unieke amateurbeelden ss Rotterdam zien

Het tv-programma Andere Tijden staat zaterdagavond helemaal in het teken van het ss Rotterdam en de Holland-Amerika Lijn. Met unieke amateurbeelden en bijzondere anekdotes wordt een beeld geschetst van de glitter en glamour aan boord.

De aflevering met de titel 'Klassenverschil op de Holland-Amerika Lijn' gaat over mensen met het grote geld dat bovendeks genoot van eindeloze luxe, terwijl benedendeks duizenden migranten wachtten op de aankomst in de haven van New York.

"Het verschil tussen de klassen was zo groot, dat de werknemers in de machinekamers van de Rotterdamniet naar buiten mochten en zich absoluut niet mochten mengen met passagiers", vertelt regisseur Reinier van den Hout vrijdag op Radio Rijnmond.

Ondanks zware tegenslagen door hevige stormen, zinkende schepen en economische crisissen, beleeft de Holland-Amerika Lijn omstreeks de eeuwwisseling glorieuze tijden. Dit kwam vooral door de grote groepen landverhuizers die Europa inruilen voor Amerika.

Andere Tijden: Klassenverschil op de Holland-Amerika Lijn is zaterdag 12 mei te zien om 21:20 uur op NPO 2.