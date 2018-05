Win kaarten voor Sparta-FC Dordrecht!

Wie zondag gratis naar Sparta-FC Dordrecht wil, moet vrijdag FC Rijnmond kijken. In de voetbaltalkshow op TV Rijnmond geven we vanaf 17.15 uur vrijkaarten weg voor het tweede duel in de halve finales van de playoffs.

Wie blijft er in de race om promotie/handhaving? Is het Sparta dat donderdag met 2-1 won aan de Krommedijk? Of is het FC Dordrecht, dat vorige week tegen Cambuur heeft laten zien niet wakker te liggen van een nederlaag op eigen veld?

Het wordt dus spannend, zondagmiddag op het Kasteel. De aftrap is om 16.45 uur en op Radio Rijnmond doen we natuurlijk live verslag. Maar jij kan er bij zijn! Hoe? Kijk vrijdag FC Rijnmond en je maakt kans op die kaarten. We geven er twee keer twee weg. Alleen de winnaars krijgen bericht van ons.