Laatste stappen in verhuizing voor Erasmus MC

Bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zijn ze deze vrijdag bezig met de allerlaatste voorbereidingen voor de grote verhuizing van de polikliniek. Komende maandag moet alles klaar zijn, want dan staat de eerste patiëntenafspraak bij Dermatologie om 08:00 uur al gepland.

Trolleys met tientallen printers, dozen met bureauspullen, er gaat van alles heen en weer tijdens de grote verhuisoperatie die al enkele jaren aan de gang is. Al in 2013 werd een begin gemaakt met de verhuizing naar de centrumlocatie aan het Dr. Molewaterplein. In 2014 is ook de Spoedeisende Hulp verhuisd. Sinds een week wordt de rest van het ziekenhuis naar het nieuwe onderkomen overgebracht.

"We hebben het programma maandag wel aangepast, zodat we iets meer tijd hebben voor onze patiënten en ook voor onszelf natuurlijk om de weg weer te vinden. Maar maandag staat de eerste patiënt inderdaad al voor onze neus", zegt dermatoloog Petra Plak.

De nieuwe werkplek ziet er vrij strak uit met witte, of gebroken witte kleuren aan de muur, een leverkleurige vloer en plaats voor enkele foto's aan de muur. "Dat is bewust gedaan om de hygiëne standaard in het ziekenhuis goed naar voren te laten komen", zegt projectleider Marco Jacobsen.

Coördinator Mike Ramkisoen is grote verhuizingen gewend, maar er is wel een verschil of je een kantoor verhuist of een ziekenhuis, zegt hij: "Bij een ziekenhuis komt er veel bij kijken, zoals de verhuizing van medische apparaten. Daarnaast hebben we ook te maken met protocollen en bepaalde veiligheidsvoorschriften waar je aan moet voldoen. En dan nog de ICT wat tegenwoordig een heel groot component is van de zorg. Daar gaat veel tijd en energie in zitten."

Strak en schoon

Petra moet wel nog even wennen, omdat de afdeling Dermatologie nu nog in een buitengebouw zit en straks onderdeel is van het geheel. "Dat wordt nog even spannend, maar het is prachtig, het is mooi strak, wit en schoon."

De nieuwe werkplek is daarnaast ingesteld op het groeiende aantal patiënten. "We groeien enorm. We hebben ook wat expertisecentra bij ons voor de complexe zorg dus mensen uit het hele land komen naar ons toe", aldus dokter Plak.

Na de verhuizing van het interieur en apparatuur, volgt in de loop van volgende week de verhuizing van de patiënten. De nieuwe hoofdingang gaat op vrijdag 18 mei open. Informatie over de verhuisde afdelingen staat op de website van het academische ziekenhuis.