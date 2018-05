Sparta nog zonder Huth en Chabot in return tegen FC Dordrecht

Sparta kan in de return van de play-off wedstrijd tegen FC Dordrecht nog niet beschikken over Jannik Huth en Jeffrey Chabot. Het duo heeft nog last van blessures en zijn niet op tijd hersteld voor de wedstrijd van zondag. Zij worden waarschijnlijk, net als afgelopen donderdag, vervangen door Roy Kortsmit en Bart Vriends.

Keeper Huth heeft nog steeds last van een hamstringblessure, die hem donderdag ook al aan de kant hield. Chabot is nog herstellende van een knieblessure die hij opliep in de laatste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo. Ook Soufyan Ahannach is nog steeds geblesseerd evenals de langer geblesseerde Janne Saksela en Mark Veenhoven.

Coach Dick Advocaat was tevreden met het resultaat in de heenwedstrijd tegen Dordrecht, maar volgens hem is zijn ploeg er nog niet. "We hebben een goede uitslag neergezet als je 2-1 uit wint. Het zijn cupwedstrijden, waarbij uitdoelpunten dubbel tellen. We moeten het thuis dus afmaken, maar Dordrecht heeft het uit bij Cambuur natuurlijk ook geweldig gedaan. we zullen ook in de thuiswedstrijd moeten laten zien dat we er staan."

Ook Bart Vriends waakt voor onderschatting in de return. "Wij zijn niet in de positie om te denken dat we dit ook met drie andere spelers af kunnen maken. Het heeft geen enkele zin, en het zou ook heel arrogant zijn, om te denken dat we er wel komen op halve kracht. Wij moeten echt gas geven in de return."

De play-off wedstrijd van Sparta tegen FC Dordrecht wordt zondag om 16.45 uur gespeeld op Het Kasteel. Radio Rijnmond doet natuurlijk weer live verslag van het duel tussen de Rijnmondclubs.

Bekijk hierboven de interviews met Bart Vriends en Dick Advocaat