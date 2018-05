Deel dit artikel:











Bewoner toegetakeld bij woningoverval Rotterdam Foto: Politie

Bij een overval in een woning aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid is de bewoner van het huis gewond geraakt. Twee mannen kwamen op een hardhandige manier binnen en namen persoonlijke spullen mee.

De twee mannen belden donderdagavond rond 22:15 uur aan. Nadat het slachtoffer de deur opendeed, werd hij beetgepakt en naar binnen geduwd. Binnen kreeg hij flinke klappen in zijn gezicht. De daders doorzochten zijn huis en namen verschillende persoonlijke spullen mee. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en behandeld aan zijn verwondingen. De politie zoekt nog naar getuigen.