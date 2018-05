Intentieovereenkomst voor Multisportclub Feyenoord

Feyenoord heeft een grote stap gezet naar de oprichting van multisportclub Feyenoord. Vrijdag tekenden bestuurders van Feyenoord, Forward Lease Rotterdam Basketbal, handbalvereniging HARO/Snelwiek, Hockeyclub Feijenoord en zaalvoetbalvereniging TPP Rotterdam een intentieovereenkomst die komende zomer in zal gaan.

Armand Salomon (coach Lease Rotterdam Basketbal) heeft zich in de afgelopen maanden als projectmanager ingezet om deze samenwerking tot stand te brengen. Feyenoord geeft de vier clubs een licentie van één seizoen voor het gebruik van naam en logo.

In eerste instantie committeren zij zich aan het sociaal-maatschappelijk beleid dat onder de naam van Feyenoord met ingang van het seizoen 2018-2019 zal worden uitgevoerd. "We gaan op basis van vier pijlers acteren: topsport, breedtesport, talentontwikkeling en maatschappelijke projecten", zegt Salomon. "Rotterdam-Zuid heeft stappen te maken. In het onderwijs, gezondheidszorg, de hele economische ontwikkeling van deze regio. Feyenoord heeft een ontzettende impact op deze regio."

"Dit is een grote stap. Feyenoord is veel meer dan een club, meer dan een voetbalclub. Ik denk dat we dat vandaag onderstreept hebben en waargemaakt. Vanaf komend seizoen kan iedereen ook gaan zaalvoetballen, hockeyen, handballen of basketballen bij Feyenoord. Al deze clubs zien dat we heel veel doen om jongeren aan het sporten te krijgen. Dat is een groot probleem in Rotterdam-Zuid. Hoe doe je dat het meest effectief, nou door samen onder één vlag een sociaal programma uit te rollen onder de naam van Feyenoord. Wat is er nou mooier dan om te kunnen spelen bij Feyenoord? Dat kan straks op alle niveaus", aldus Feyenoords algemeen directeur Jan de Jong.

Maandag in Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond een uitgebreide reportage over Multisportclub Feyenoord. Ook Paul Hoes (voorzitter HARO/Snelwiek) en Marcel Dela Haije (voorzitter Hockeyclub Feijenoord) komen dan het woord.