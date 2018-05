Deel dit artikel:











'Soms ben je wel opgelucht dat een inzending niet doorgaat' De tolken aan het werk in het dovenontmoetingscentrum (Foto: Tolkroos)

"Het ging heel goed! Het was spannend en leuk", vertelt doventolk Rosanna over de twee halve finales van het Eurovisiesongfestival. Met een team van nog zeventien andere tolken heeft zij de afgelopen dagen in het dovenontmoetingscentrum in Rotterdam het songfestival vertaald naar gebarentaal.

"Het is een hele leuke uitdaging, maar het is niet makkelijk. Je bent gauw drie tot vier uur bezig met een liedje", vertelde een van de doventolken eerder . Het dovenontmoetingscentrum in Rotterdam-Alexander was voor de gelegenheid half verbouwd: "Witte achtergronden, camera's, lampen", omschrijft Rosanna. "Zodat het beeld zo goed mogelijk is. "Via een livestream konden doven en slechthorenden het songfestival voor het eerst toch op deze manier meemaken. Tekst gaat verder onder de video

De livestream viel in de smaak, legt Rosanna uit. "Doven en slechthorenden zijn blij dat ze het een keer kunnen volgen. Er gaat voor heel veel mensen een wereld open. Voor mijn man bijvoorbeeld: Hij heeft nooit naar het songfestival kunnen kijken. Die heeft er nooit bij stilgestaan wat voor spektakel het is." Pittig

Zeventien tolken voerden de liedjes op en één tolk tolkte de boel aan elkaar. De ene inzending was makkelijker om te tolken dan de ander, zegt Rosanna. "Er zitten een aantal inzendingen bij die echt heel pittig zijn. Soms ben je een beetje opgelucht als een inzending niet doorgaat, zodat je het niet nog eens hoeft te doen." Zeventien tolken voerden de liedjes op en één tolk tolkte de boel aan elkaar. De ene inzending was makkelijker om te tolken dan de ander, zegt Rosanna. "Er zitten een aantal inzendingen bij die echt heel pittig zijn. Soms ben je een beetje opgelucht als een inzending niet doorgaat, zodat je het niet nog eens hoeft te doen." Een voorbeeld? "Georgië was een pittige", vertelt zij. Gelukkig voor de tolken heeft deze inzending de finale niet gehaald. Want ook zaterdag op de finaledag van het songfestival moeten de tolken weer aan de bak.