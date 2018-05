Deel dit artikel:











Kristinsson niet in WK-selectie IJsland Ögmundor Kristinsson

Excelsior doelman Ögmundor Kristinsson is niet opgenomen in de WK-selectie van IJsland. Bondscoach Heimir Hallgrímsson kiest voor drie andere keepers op het eindtoernooi in Rusland.

Kristinsson mocht de afgelopen wedstrijden bij de Rotterdammers in de basis beginnen om zich zo in de kijker van de bondscoach te spelen. Hij heeft de keuzeheer echter niet kunnen overtuigen. Excelsior loopt zodoende ook een bonus mis, omdat de keeper niet op het WK uit zal komen. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer 1000 euro per dag dat de international op het WK actief zou zijn.