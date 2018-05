Aboutaleb spreekt met FBI over terreuraanpak

De afgelopen drie dagen was de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in New York. Hij sprak daar op de conferentie 'Smart Cities', overlegde met collega-burgemeesters en ging met politiechef Paauw op bezoek bij de FBI en de New York Police Department.

"We spraken met de FBI over hoe zij radicalisering traceren", vertelt de burgemeester. "En over hoe de Amerikaanse geheime dienst samenwerkt met de gemeente en onderwijs." Die samenwerking is volgens hem belangrijk om radicalisering al vroeg op het spoor te komen.

Met de politie van New York sprak Aboutaleb over etnisch profileren en preventief fouilleren. "Zij worstelen met die vraagstukken en wij ook. Op die manier kunnen we kennis uitwisselen."

Ook sprak de burgemeester met zijn collega in New York, Bill de Blasio. Met deze Democratische burgemeester voelt Aboutaleb veel verwantschap, omdat hij pleit voor een sterke overheid. "Hij heeft een andere benadering in het runnen van zijn stad dan zijn voorgangers", zegt Aboutaleb.

"Zijn aanpak is een goede correctie op alle ruimte geven aan het bedrijfsleven, hij wil daar tegenover ook een sterke overheid zetten. Het is goed om te zien dat een grote collega als De Blasio een zelfde opvatting heeft."

Smart Cities

De reis naar New York was onderdeel van een innovatiemissie, waar ook organisaties uit Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven aanwezig waren. Innovatieve bedrijven hadden de mogelijkheid om hun concepten te promoten op de beurs Smart Cities, waar Aboutaleb ook een van de sprekers was.