Dordts monument voor doodgeboren kinderen geschonden Het vlindermonument tijdens de opening vorig jaar

Van het vlindermonument in Dordrecht is vrijdag een vlinder gestolen. De 'vlindermuur' is een gedenkteken op begraafplaats de Essenhof voor baby's die binnen 24 weken dood worden geboren.

"Dit is een shock", zegt Annemieke Ooyen-van Wijngaarde. Ze plaatste als beheerder vrijdagmiddag een bericht op de Facebookpagina. In oktober vorig jaar onthulde Annemieke als ervaringsdeskundige het monument waar een gedicht op staat dat ze schreef. Ze kan niet geloven dat iemand zoiets kan doen. "Voor een vlindertje... Had het gezegd, dan had ik een vlindertje geregeld", verzucht Annemieke. Het vlindermonument bestaat uit een grote steen met een gedicht en twee vlinders. Erachter staat een witte muur met wegvliegende vlinders. Die staan symbool voor baby's die tijdens de zwangerschap al overlijden. Van de steen met het gedicht is één vlinder met geweld losgetrokken en meegenomen. "Baby's die onder de 24 weken dood geboren geworden, hebben geen bestaansrecht en worden niet geregistreerd. Voor die kinderen is dat monument gekomen", zegt Annemieke. "We hebben veel reacties gekregen van mensen die zo blij zijn met het initiatief en als erkenning voor heel lang verzwegen verdriet", legt Annemieke uit. "Iedereen kent wel iemand die zoiets heeft meegemaakt." "Vaak wordt er niet over gesproken, het is een soort taboe. We hadden gehoopt, en dat is denk ik goed gelukt, dat het zo bespreekbaar wordt. Je kunt er heen gaan met eventueel andere kinderen, om even bij stil te staan." "Je hebt niets waar je naartoe kunt gaan, helemaal niks. Ook geen nazorg", legt Annemieke uit. "Het is toch een soort graf voor een boel mensen."