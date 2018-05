A29 en A16 dit weekend afgesloten

Bewoners van Barendrecht, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee moeten dit weekend rekening houden met een langere reistijd vanuit Rotterdam. Door werkzaamheden aan de A29 is de weg tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beijerland afgesloten.

Het asfalt wordt op verschillende plekken vervangen en een aantal voegovergangen worden vernieuwd.

De afsluiting geldt vanaf vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur in de richting van Bergen op Zoom. Ook de afrit Barendrecht is dit weekend dicht.

Mensen die richting Bergen op Zoom moeten, kunnen omrijden via de A15, A16 en A17. Bewoners van de Hoeksche Waard kunnen gebruikmaken van de Kiltunnel, die vanuit Dordrecht richting het eiland voor de gelegenheid tolvrij is.

Buslijnen die normaal gesproken via de A29 rijden, passen hun route aan. Bij de Kiltunnel wordt een pendeldienst ingezet. Hulpdiensten maken dit weekend gebruik van de tunnel voor langzaam verkeer, naast de A29.

A16

Ook aan de A16 tussen Ridderkerk-Zuid en Ridderkerk-Noord wordt dit weekend gewerkt. Richting Dordrecht is de weg open, maar richting Rotterdam zijn er van vrijdag 21:00 uur tot zondag 18:00 uur minder rijstroken beschikbaar.

De verbindingsweg tussen de A15 vanuit Gorinchem en de A16 richting Rotterdam is dit weekend helemaal dicht. Ook de parallelbaan van de A16 richting Rotterdam is afgesloten. Daardoor zijn de afritten Rotterdam-Feijenoord, Capelle aan den IJssel en Rotterdam-Kralingen niet bereikbaar vanuit Dordrecht.

Verkeer vanuit Dordrecht/Breda met bestemming Rotterdam-Centrum, Kralingen en Capelle aan den IJssel wordt via de A20 geleid.

Overige weekendafsluitingen

Ook de weekenden hierna is de A29 gedeeltelijk afgesloten. In het weekend van 18 mei en het weekend van 25 mei wordt er aan de weg gewerkt tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. De weg is dan dicht tussen beide afritten.

Van vrijdag 1 juni 22:00 uur tot maandag 5 juni 05:00 uur vinden er werkzaamheden plaats tussen Barendrecht en Oud-Beijerland. De afrit Barendrecht is dan wel gewoon open.