Rijnmond Staat Stil bij Jan Postema

Remco Postema over vader Jan, met Emile Schelvis en Rob Jacobs

Hij mag worden gezien als de koning van het amateurvoetbal in het Rijnmondgebied: Jan Postema. Deze week is het 20 jaar geleden dat de voormalig trainer overleed, 75 jaar oud.

Jan Postema is de broer van tv-presentator Koos Postema. Als trainer werkte hij in de jaren 60 en 70 onder meer voor FC Vlaardingen, Steeds Volharden en FC Ommoord. Postema werd geroemd om zijn enorme voetbal- én mensenkennis. Ook was hij als scout actief voor Excelsior. Hij overleed op 9 mei 1998.

Rob Jacobs: "Hij was van voetbal met de grote V. Hij haalde de klassenjongens er zo uit." Emile Schelvis: "Hij was meer dan 'de broer van'. Jan ademde voetbal en wist alles." Mooie woorden, die zoon Remco even doen stilvallen tijdens het gesprek.

Van Bronckhorst

Om zich daarna onmiddellijk te herpakken: "Van Bronckhorst zou een voorbeeld kunnen nemen aan mijn vader. Altijd maar 4-3-3 spelen is niet goed. Je moet je wel eens aanpassen aan de spelers die je hebt, of de tegenstander."

De vraag dringt zich op waarom Jan Postema nooit het betaald voetbal heeft gehaald als trainer. De heren zijn het daar wel over eens. "Qua kennis was hij zeker geschikt, maar hij was te beschaafd, te menselijk. Hij bleef liever op de achtergrond. De profwereld zou misschien teveel stress hebben gegeven voor hem als hartpatiënt."

Drie heren over Jan Postema. Een verhaal dat al snel weemoedig wordt, over het amateurvoetbal van vroeger, dat niet meer is. Rijnmond Staat Stil over oude mannen en de dingen die voorbijgaan en ondertussen onbedaarlijk veel kunnen lachen.

