Mossou in FC Rijnmond: 'Ik snap reactie van Kortsmit wel' FC Rijnmond met Sjoerd Mossou

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond vrijdag veel aandacht voor FC Dordrecht - Sparta (1-2) en dan vooral de bizarre eigen goal van Stijn Spierings. Sparta-keeper Roy Kortsmit ging in de fout. Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, nam het toch een beetje op voor de doelman. "Ik snapte wel dat hij een seconde dacht: ik mag 'm niet pakken, want hij komt van een eigen speler."

In FC Rijnmond ook aandacht voor Feyenoord en Excelsior. Gaat Robin van Persie nog een jaar door en wie wordt de nieuwe trainer van Excelsior? Presentator Etienne Verhoeff had naast Mossou ook Ruud van Os en Sinclair Bischop van RTV Rijnmond aan zijn desk.