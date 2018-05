Piloot knapt uiltje na ongeplande landing in weiland

Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag uitgerukt na een melding over een vliegtuigongeluk in Hardinxveld-Giessendam. Bij aankomst vonden ze een vrijwel onbeschadigd zweefvliegtuigje in een weiland.

Het toestel stond in een weiland bij de Frederikstraat, achter een woonwijk. De brandweer ontdekte dat de piloot al twee uur eerder was geland. In afwachting van vervoer voor zijn vliegtuig was hij even in de zon gaan liggen en in slaap gevallen.

De piloot is niet gewond geraakt. Waarom hij in het weiland moest landen, is niet bekend.