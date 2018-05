Ultraloper uit Noordeloos gaat 230 kilometer rennen

Gert Maasland uit Noordeloos gaat de ultieme uitdaging aan. Volgend weekend gaat hij maar liefst 230 kilometer rennen, tijdens de Friese Elfsteden Ultraloop.

"De marathon was ook geen uitdaging meer", legt Gert uit. "Ik dacht eerst dat dat wel een uitdaging was, maar ik zag zoveel mensen lopen. Eigenlijk iedereen doet dat, dus ik wilde wat anders."

Dus besloot Gert er een schepje (of vijf) bovenop te doen. De Friese Elfsteden Ultraloop staat gelijk aan bijna 5,5 marathons, die binnen 32 uur afgerond moeten zijn. "Dat doet niet iedereen!", lacht hij.

Toelatingseisen

Om mee te mogen doen, moeten deelnemers aan strenge toelatingseisen voldoen. Zo moeten ze eerder bij een wedstrijd van minimaal honderd kilometer binnen elf uur gefinisht zijn, een twaalf-uurswedstrijd met tenminste 110 kilometer in de benen hebben en tijdens een 24-uurswedstrijd minstens 175 kilometer hebben gelopen.

Er staan volgende week zaterdag dan ook maar veertig mensen aan de start. "Ik vind het de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het natuurlijk niet", zegt Gert.

Hij moet er ook best wat voor laten, legt hij uit: "Ik lust normaal graag een biertje, maar dat heb ik nu al een jaar niet gedaan. Ik zet me er vol voor in en ik vertel het tegen iedereen, dan zit ik eraan vast om te presteren."

"Ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik hoop dat ik het ga redden, dat zou een hele prestatie zijn", zegt Gert.